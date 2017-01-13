2017 01 13 08:41:50

Не менше 10% інвестпроектів ДФРР у 2017-му року будуть об’єктами спорту і фізкультури , – Геннадій Зубко

Не менше 10% інвестиційних проектів, що будуть реалізовуватись 2017 року у регіонах за кошти Державного фонду регіонального розвитку, стосуватимуться спортивної та фізкультурної інфраструктури. Про це наголосив Віце-прем’єр-мін істр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Миколаєві, коли Президент України Петро Порошенко відкрив новозбудований спортивний корпус з фехтування спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву. Повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-мін істра України

«Ми очікуємо якісних проектів із розвитку спортивної інфраструктури у громадах. Сьогодні надано можливості зростання школі миколаївського фехтування. А вже завтра підтримаємо інші спортивні напрямки у різних регіонах країни. Розвиток освітньо-спортив ного простору в об’єднаних територіальних громадах – один з пріоритетних напрямків секторальної децентралізації» , – наголосив Геннадій Зубко.

Довідково: 13 липня 2016 року на засіданні Уряду вирішено виділити 65 млн грн на будівництво і реконструкцію 22 об’єктів у Миколаєві за рахунок коштів ДФРР. 2012 року в місті Миколаєві розпочато будівництво спортивного містечка за адресою проспект Героїв Сталінграду, 4. У 2016 року на проект «Спортивний корпус з фехтування спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з адміністративно- побутовою будівлею» були передбачені кошти ДФРР. Станом на 01.01.2017 касові видатки склали: за рахунок ДФРР – 12 629,400 тис гривень, місцевого бюджету – 2 059,768 тис гривень. Станом на 11.01.2017 всі роботи на об’єкті виконано на 100% та отримано декларацію про готовність об’єкта до експлуатації.