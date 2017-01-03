2017 01 03 13:18:43

НБУ знизив граничні суми розрахунків готівкою для фізичних осіб до 50 тис

Гранична сума розрахунків готівкою за участю фізичних осіб з 04 січня 2017 року становитиме 50 тис. грн. Повідомляють у прес-службі Нацбанку.

Фізичні особи матимуть право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.