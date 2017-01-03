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2017 01 03 13:18:43

НБУ знизив граничні суми розрахунків готівкою для фізичних осіб до 50 тис

Гранична сума розрахунків готівкою за участю фізичних осіб з 04 січня 2017 року становитиме 50 тис. грн. Повідомляють у прес-службі Нацбанку.

Фізичні особи матимуть право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

bank.gov.ua

bank.gov.ua

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.

Національний банк України наголошує, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис. грн. не завдасть незручностей громадянам та не зачіпатиме щоденних покупок населення, оскільки стосуватимуться лише великих придбань (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей тощо).

Рішення Національного банку України з цього питання повністю відповідає міжнародному досвіду – багато європейських держав (Франція, Бельгія, Португалія, Італія, Іспанія, Греція) встановили граничні суми готівкових розрахунків, інші країни також планують запровадити аналогічні норми.

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