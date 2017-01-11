НАЗК розпочало перевірку чиновників, які вчасно не подали е-декларації
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку щодо сотні чиновників, котрі своєчасно не подали електронні звіти про власні статки.
Загалом перевірити треба всі електронні декларації. Повністю процедура передбачає кілька видів контролю: своєчасність, правильність, повнота заповнення і логічно-арифметичний контроль.
Дату закінчення перевірки за вже відкритими за несвоєчасність провадженнями у НАЗК не назвали.
«Я розписав ще пачку повідомлень про те, що ті чи інші суб’єкти несвоєчасно подали декларації. Ми запрошуємо суб’єкта декларування для надання пояснень та надання електронної декларації. Усе залежить від того, як суб’єкт декларування виконуватиме вимоги законодавства», – зазначив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, повідомляє ТСН.
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