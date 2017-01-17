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Полтавщина, Суспільство



2017 01 17 12:45:46

Навесні мають затвердити Концепцію розвитку велосипедного руху Кременчука на 2017 – 2027 роки

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Збільшення кількості велосипедистів та користувачів велосипедних доріжок у місті, зменшення інтенсивності руху автомобілів на дорогах загального призначення, скорочення хаотичного паркування автомобілів на тротуарах та газонах. Дану концепцію навесні цього року розглядатимуть за участю депутатів міської ради, громадськості, велоактивістів. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Як зазначає начальник відділу з реалізації молодіжної політики УССДМ, депутат Кременчуцької міської ради Микола Шевченко,в   рамках реалізації проекту планується будівництво веломережі і облаштування велосипедної інфраструктури. Зокрема, будівництво веломережі здійснюватиметься за рахунок облаштування окремих велодоріжок та велодоріжок на пішохідних частинах, організації велосипедних смуг на проїжджих частинах. Облаштування велоінфраструктури передбачає позначення веломаршрутів, встановлення велопаркувальних стійок, організацію оренди велосипедів, створення консультаційних та інформаційних пунктів, тощо.

 

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