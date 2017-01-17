2017 01 17 12:45:46

Навесні мають затвердити Концепцію розвитку велосипедного руху Кременчука на 2017 – 2027 роки

Збільшення кількості велосипедистів та користувачів велосипедних доріжок у місті, зменшення інтенсивності руху автомобілів на дорогах загального призначення, скорочення хаотичного паркування автомобілів на тротуарах та газонах. Дану концепцію навесні цього року розглядатимуть за участю депутатів міської ради, громадськості, велоактивістів. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

