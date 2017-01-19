2017 01 19 09:00:45

Нацбанк дещо зміцнив гривню, – свіжі курси валют

Офіційний курс гривні на 19 січня встановлено на рівні 27,49 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Отже, основні курси валют встановлено на такому рівні:

100 дол. – 2749,1865 грн;

100 євро – 2931,7325 грн;

10 російських рублів – 4,6452 грн.