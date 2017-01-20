Напередодні Дня Cоборності України кременчужани поклали квіти до пам’ятника Шевченку
22 січня Україна відзначає державне свято – День Cоборності України. Цей день увійшов в історію українського народу підписанням Акту Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою, який передбачав ліквідацію вікового роз’єднання сходу та заходу України.
Традиційно у дні відзначання державного єднання кременчуцька громада збирається біля пам’ятника великому сину українського народу – Тарасу Шевченку, який упродовж свого життя сповідував ідеї соборності, незалежності нашої країни та заповів їх своїм нащадкам, виступав за неділимість етнічно єдиного народу.
Сьогодні представники міської влади на чолі з секретарем міської ради Юрієм Гриценком, депутати різних рівнів, члени трудових колективів, учнівська та студентська молодь, кременчужани прийшли до пам’ятного місця, щоб висловити своє бажання жити у соборній Україні, де немає місця війні та територіальному розколу.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих українських військових, героїв – добровольців, та мирних жителів у зоні АТО, які виборювали право на незалежність і цілісність України і загинули заради миру і спокою своєї держави.
У пам’ять про всіх героїв України до підніжжя пам’ятника Великому Кобзарю лягли оберемки квітів.
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