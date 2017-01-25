НАК «Нафтогаз України» відмовився поставляти природний газ деяким теплопостачальним організаціям Полтавщини
ПАТ «Полтавагаз» повідомляє, що на січень 2017 року постачальником НАК «Нафтогаз України» не виділено ліміт природного газу для підприємствПолтаваелектро УПП УТОС, КП ЖКК с. Розсошенці, Хорольський агропромисловий коледж, ПАТ «Карлівський машинобудівний завод».
Так, з причин заборгованості КП ЖКК с. Розсошенці Полтавського району за спожитий природний газ, невиконання узгодженого графіку погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України» не здійснювала постачання природного газу для виробництва теплової енергії для всіх категорій споживачів у грудні 2016 р. та січні 2017 р.
З урахуванням вищезазначеного, названим підприємствам ПАТ «Полтавагаз» надіслані повідомлення про припинення несанкціонованого споживання газу, необхідність самостійно відключитися від газових мереж та підготувати до пломбування газоспоживне обладнання в установлені терміни.
Через невиконання підприємствами законодавчих вимог, ПАТ «Полтавагаз», керуючись Кодексом газорозподільних систем, 26 січня 2016 року о 9.00 припиняє розподіл природного газу Полтаваелектро УПП УТОС, КП ЖКК с. Розсошенці, Хорольським агропромисловим коледжом, ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» до врегулювання відносин зазначеними споживачами з НАК «Нафтогаз України».
На підставі вищевикладеного споживачам по всіх питаннях постачання гарячої води та теплової енергії необхідно звертатись до вищезгаданих організацій.
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