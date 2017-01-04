2017 01 04 12:20:24

Надзвичайники попереджають про різке похолодання з 6 січня

Головне управління ДСНС України у Полтавській області попереджає полтавців про різке похолодання з 6 січня.

“УВАГА! З 6 січня на території Полтавської області різке похолодання”, – йдеться в повідомленні.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 січня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури: вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу”.

Холодна погода утримається на території Полтавщини і 8 та 9 січня.