2017 01 04 20:17:26

Надзвичайники Полтави готові до морозів та хуртовин

На Полтавщину насуваються сильні морози. Синоптики прогнозують – вже 6 січня вночі температура по області знизиться до мінус чотирнадцяти. Обіцяють хуртовини та замети. Аби вберегти людей від переохолодження в містах та районах працюють мобільні пункти обігріву. Всього по області таких 110. Два з них належать ДСН. Один у Полтаві та один у Кременчуці.

Як розповів, начальник відділу інформації та комунікацій з громадськістю ГУ ДСНС області Віталій Шкаревський за необхідності рятувальники можуть розгорнути пересувні пункти обігріву.

«Такі пункти використовували минулого року. Їх перевозять у місця де велике скупчення людей. Найбільш ефективні вони в люті заморозки», – розповів Віталій Шкаревський.

У мобільному пункті обігріву, що знаходиться за адресою вул. Великотирнівська 1.а ( район Автовокзалу) за два тижні побувало 8 людей. Це ті, хто чекають рейсового автобуса. Безхатьків не було, каже черговий.

«У наметі можна попити чаю, поїсти печива та зігрітися. Ми підтримуємо тут температуру + 22-+23градуси в сильні морози»,- розповів заступник начальника 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Андрій Башкіров

Рятувальники вже готові до різкого похолодання, що прогнозують синоптики на Полтавщині.