2017 01 24 09:35:30

НАБУ розслідує 25 проваджень за результатами аналізу е-декларацій

Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу відомостей, внесених до електронних декларацій. Всі вони стосуються служителів Феміди. Два з цих проваджень розпочаті за фактом внесення недостовірних відомостей (ст.366-1 Кримінального кодексу України), одне — за фактом незаконного збагачення (ст.368-2 КК України).

Таким чином станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25. Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади.

Нагадуємо, перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.