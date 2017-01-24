НАБУ розслідує 25 проваджень за результатами аналізу е-декларацій
Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу відомостей, внесених до електронних декларацій. Всі вони стосуються служителів Феміди. Два з цих проваджень розпочаті за фактом внесення недостовірних відомостей (ст.366-1 Кримінального кодексу України), одне — за фактом незаконного збагачення (ст.368-2 КК України).
Таким чином станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25. Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади.
Нагадуємо, перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.
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