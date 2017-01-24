2017 01 24 10:20:14

На зупинці у Кременчуці пограбували 11-річного хлопця

Подія сталася близько 13-ї години 22-го січня поблизу зупинки громадського транспорту «Спартак» по вулиці Троїцькій. Невідомий чоловік відібрав у 11-річного кременчужанина мобільний телефон «ASUS». Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Із заявою до поліції звернулися батьки потерпілого. Неповнолітній розповів, що на зупинці громадського транспорту він розмовляв по телефону. У цей час із маршрутки вийшов невідомий чоловік, підійшов до хлопця та вихопив мобільний телефон.

«Упродовж доби працівники поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 28-річний кременчужанин, раніше вже судимий за скоєння майнових злочинів. Після скоєного фігурант здав телефон до місцевого ломбарду», – зазначив начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.