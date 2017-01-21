2017 01 21 12:51:49

На Зіньківщині трапилася пожежа у житловому будинку

20 січня об 11:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у селі Лютенські Будища виникла пожежа у приватному житловому будинку. За вказаною адресою було направлено чергове відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю підрозділу на місце події розвідкою було встановлено горіння в одній із кімнат будинку. Вогнеборці зосередили сили і засоби для недопущення розповсюдження вогню та швидкій ліквідації пожежі.

Через сильну задимленість рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання.

Силами бійців ДСНС об 11:48 пожежу було локалізовано, а о 12:50 ліквідовано.

Вогнем знищено речі бувші у вжитку.

Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню та захистити від повного знищення полум’ям житловий будинок.

До гасіння залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки. Травмованих і загиблих немає.

Орієнтовною причиною пожежі стало – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівача.

ГУ ДСНС України у Полтавській області нагадує громадянам основні правила пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів: перед увімкненням обігрівального пристрою варто переконатись, що він не має механічних ушкоджень. Ніколи не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження. Також заборонено розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів, накривати радіатор електроприладу та використовувати обігрівач для сушки одягу. Саме основне – під час виходу з будинку ніколи не залишайте ввімкненими електрообігрівальні пристрої.