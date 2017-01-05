На Зіньківщині розкрили крадіжку з автівки

Днями до Зіньківського відділення поліції надійшла заява від 55 – річного жителя одного з населених пунктів району, що невідома особа з його автомобіля викрала акумулятор.
У ході проведення розшукових заходів, поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 34 – річній раніше не судимий житель одного з сіл Зіньківського району. Зловмисник, скориставшись відсутністю господаря автомобіля здійснив крадіжку акумуляторної батареї. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України ( крадіжка). Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.
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