2017 01 25 10:06:30

На Зіньківщині через необережне поводження з вогнем горів будинок

24 січня о 21:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Бірки.

Як поінформували у ГУ ДСНС України у Полтавській області, пожежею охоплено внутрішнє оздоблення стін будівлі. Для проведення розвідки місця події та ліквідації пожежі залучалася ланка газодимозахисної служби. Силами вогнеборців о 22:35 пожежу було локалізовано, а о 23:23 ліквідовано.

Вогнем знищено внутрішнє оздоблення стін на площі 40 кв. м., домашні речі бувші у вжитку, пошкоджено шафу, міжкімнатні двері, закопчено стіни на площі 26 кв.м.

Врятовано від повного знищення полум’ям житловий будинок. Травмованих і загиблих немає.

Орієнтовною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.