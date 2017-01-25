На Зіньківщині через необережне поводження з вогнем горів будинок
24 січня о 21:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Бірки.
Як поінформували у ГУ ДСНС України у Полтавській області, пожежею охоплено внутрішнє оздоблення стін будівлі. Для проведення розвідки місця події та ліквідації пожежі залучалася ланка газодимозахисної служби. Силами вогнеборців о 22:35 пожежу було локалізовано, а о 23:23 ліквідовано.
Вогнем знищено внутрішнє оздоблення стін на площі 40 кв. м., домашні речі бувші у вжитку, пошкоджено шафу, міжкімнатні двері, закопчено стіни на площі 26 кв.м.
Врятовано від повного знищення полум’ям житловий будинок. Травмованих і загиблих немає.
Орієнтовною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
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