На виробництві у Полтаві травмувався чоловік

До відділення поліції №1 надійшло повідомлення, про те що на одному із заводів міста, на робочому місці травмувався 50-річний чоловік. Останній отримав удар металевою деталлю по фалангам пальців лівої руки, внаслідок чого у травматологічному відділенні йому було ампутовано вказівний палець та мізинець. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.