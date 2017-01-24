На виробництві у Полтаві травмувався чоловік

До відділення поліції №1 надійшло повідомлення, про те що на одному із заводів міста, на робочому місці травмувався 50-річний чоловік. Останній отримав удар металевою деталлю по фалангам пальців лівої руки, внаслідок чого у травматологічному відділенні йому було ампутовано вказівний палець та мізинець. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 статті 271 Кримінального кодексу України – «Порушення вимог законодавства про охорону праці».
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