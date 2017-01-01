2017 01 01 12:47:13

Новорічна ніч на Полтавщині пройшла без грубих порушень правопорядку.

Працівники поліції Полтавщини продовжують працювати в посиленому режимі, приділяючи особливу увагу попередженню вуличної злочинності та порушень громадського порядку, а також контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

З 31-го грудня по 2-січня 2017 року на території області заплановані понад 80 новорічних масових заходів, за участю близько 70 тисяч осіб. До охорони публічного порядку залучено максимальну кількість правоохоронців, дії яких координуватимуть оперативні штаби.

Загалом, в Україні резонансних ДТП та порушень громадського порядку на території держави протягом новорічної ночі не зареєстровано, у новорічних святкових заходах брали участь близько 1,1 мільйона громадян.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції

“У ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року в Україні відбулося 680 новорічних масових заходів. У них взяли участь майже 1,1 млн. осіб”, – підрахували в Нацполіції.

Найбільш багатолюдні заходи відбулися у Дніпропетровській (у 99 заходах взяли участь 700 тисяч осіб), Запорізькій (50 тисяч осіб, 48 заходів), Одеській (43 тисячі осіб, 17 заходів) та Тернопільській (38 тисяч осіб, 31 захід) областях.

Публічну безпеку і порядок під час їх проведення забезпечували 7 тисяч працівників поліції та 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії України.

Порушень публічного порядку не допущено. На дорогах держави в новорічну ніч резонансних дорожньо-транспортних пригод не зареєстровано.