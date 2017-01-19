2017 01 19 19:57:29

На Водохрещу у Полтаві влаштували благодійний ярмарок (ФОТО)

Сьогодні на площі біля Свято-Успенського собору волонтери Полтавського батальйону небайдужих вже традиційно влаштували благодійний ярмарок, під час якого збирали кошти на потреби українських захисників.

Після служби у соборі, яку провів Архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір, та освячення води кожен охочий мав можливість долучитися до благодійної справи. Незважаючи на мороз, відвідувачів було чимало.

Волонтер Наталія Гранчак розповіла: «Сьогодні наш третій Богоявленський ярмарок. Цього року ми вирішили його зробити невеличким, бо зима, холодно».

В асортименті – деруни, вареники, галушки, бельгійські вафлі, печиво, глінтвейн, вироби хенд-мейду та багато іншого.

«Ярмарок завершився, кошти пораховано. 14 567,11 грн. Все практично розпродали і це є добрим, що нічого не залишилося і зібрано максимально з того, що було заготовлено на Ярмарок», – написала у Facebook волонтер Олександра Сиротенко.

Фото Анни Чапали