На Водохрещу у Полтаві влаштували благодійний ярмарок (ФОТО)
Сьогодні на площі біля Свято-Успенського собору волонтери Полтавського батальйону небайдужих вже традиційно влаштували благодійний ярмарок, під час якого збирали кошти на потреби українських захисників.
Після служби у соборі, яку провів Архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір, та освячення води кожен охочий мав можливість долучитися до благодійної справи. Незважаючи на мороз, відвідувачів було чимало.
Волонтер Наталія Гранчак розповіла: «Сьогодні наш третій Богоявленський ярмарок. Цього року ми вирішили його зробити невеличким, бо зима, холодно».
В асортименті – деруни, вареники, галушки, бельгійські вафлі, печиво, глінтвейн, вироби хенд-мейду та багато іншого.
«Ярмарок завершився, кошти пораховано. 14 567,11 грн. Все практично розпродали і це є добрим, що нічого не залишилося і зібрано максимально з того, що було заготовлено на Ярмарок», – написала у Facebook волонтер Олександра Сиротенко.
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