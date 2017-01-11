На Водохреща у Кременчуці освятять води річок Дніпро та Сухий Кагамлик
19 січня у день свята Хрещення Господнього єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай проведе чин Великого освячення води на набережній Дніпра (річковий вокзал). Початок архієрейського Богослужіння намічений на 11 годину ранку. За інформацією Кременчуцької єпархії, цього дня освячення води буде проведено в районі Демурівської човнової станції на Дніпрі та в районі Свято – Преображенського храму на річці Сухий Кагамлик також об 11.00. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
Також, 19 січня духовенство та віруючі Української Православної Церкви Київського патріархату пройдуть Хресною ходою від Свято-Миколаївського кафедрального собору (вул. 29 вересня, 16/34) на площу в районі Річкового вокзалу. Хода завершиться о 13.00 перед річковим вокзалом Великим водосвяттям.
Традиційно біля річки Дніпро в районі річкового вокзалу буде встановлено 2 палатки для обігріву і перевдягання та трап для того, щоб городянам зручно було занурюватись у хрещенську воду. Рятувальники чергуватимуть біля всіх місць проведення Хрещенських Молебнів.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+