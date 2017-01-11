2017 01 11 16:45:58





На Водохреща у Кременчуці освятять води річок Дніпро та Сухий Кагамлик

на сайті Кременчуцької міської ради.

19 січня у день свята Хрещення Господнього єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай проведе чин Великого освячення води на набережній Дніпра (річковий вокзал). Початок архієрейського Богослужіння намічений на 11 годину ранку. За інформацією Кременчуцької єпархії, цього дня освячення води буде проведено в районі Демурівської човнової станції на Дніпрі та в районі Свято – Преображенського храму на річці Сухий Кагамлик також об 11.00. Про це повідомляють

Також, 19 січня духовенство та віруючі Української Православної Церкви Київського патріархату пройдуть Хресною ходою від Свято-Миколаївського кафедрального собору (вул. 29 вересня, 16/34) на площу в районі Річкового вокзалу. Хода завершиться о 13.00 перед річковим вокзалом Великим водосвяттям.