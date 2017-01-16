2017 01 16 12:23:31

На “СТБ” вибачилось за вихід в ефір “Битви екстрасенсів” за участі російських військових

Керівництво телеканалу СТБ вибачилось за вихід в ефір “Битви екстрасенсів” виробництва російського телеканалу ТНТ за участі російських військових. У зв’язку з цим на каналі прийняли рішення звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір, та припинити показ російської “Битви екстрасенсів”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління ЗАТ “ММЦ СТБ” Володимир Бородянський.

“У неділю, 15 січня, ми показали програму “Битва екстрасенсів”. У ній показані люди в камуфляжі, за контекстом програми це російські колишні і/або чинні військові. Показ цієї програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я прошу вибачення у телеглядачів. Ми прийняли такі рішення: 1. Припинити показ програми “Битва екстрасенсів” виробництва телеканалу ТНТ. 2. Звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір”, – написав Володимир Бородянський.



