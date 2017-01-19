2017 01 19 09:08:16

На сесії Лубенської райради депутати відмовились предавати частини адмінприміщення в оренду

18 січня відбулося засідання 13 чергової сесії районної ради, участь у якому взяло чи не найбільше депутатів – 31 із 32 обраних. Та й порядок денний виявився насиченим і різноплановим: окрім 32 планових питань, депутати підтримали пропозицію голови районної ради Григорія Угляниці і своїм рішенням додатково винесли на розгляд питання про передачу в оренду частини адміністративної будівлі, яка знаходиться у спільній власності територіальної громади району.

Участь у сесії брали голова райдержадміністр ації Тетяна Качаненко, перший заступник голови райдержадміністр ації Сергій Сіряченко, заступник голови райдержадміністр ації Ігор Нестеренко, депутати обласної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністр ації, керівники підприємств та організацій району.

Не порушуючи традиції, на початку засідання всі присутні вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих за незалежність України, потому перейшли до розгляду планових питань. З огляду на те, що всі вони грунтовно вивчені та розглянуті на засіданнях депутатських комісій, детально зупинялися лише на найбільш спірних. Крім того, частина питань, як-от: про прийняття у 2017 році бюджетних трансфертів із бюджету Засульської сільської ради на утримання Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості; про прийняття у 2017 році бюджетних трансфертів із бюджету Засульської сільської ради на утримання дошкільних навчальних закладів; про прийняття у 2017 році бюджетних трансфертів із бюджету Засульської сільської ради на утримання закладів культури; про передачу майна закладів культури; про затвердження мережі навчальних закладів, установ освіти району та граничної кількості штатних одиниць та ряд інших, виникла у зв’язку з утворенням Засульської об’єднаної територіальної громади та прийняття нею відповідних рішень, щоправда лише на січень, як наголосив сільський голова Засульської сільської ради Сергій Бондаренко.

Депутати затвердили план роботи районної ради на 2017 рік, встановили на 2017 рік вартість харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району, затвердили Програму соціального захисту населення Лубенського району «Турбота» на 2017 рік, затвердили районну цільову Програму забезпечення виконання Лубенською районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих їй районною радою повноважень та прийняли рішення з інших питань. До того ж були внесені зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лубенського району на 2017 рік, зокрема у розділі «Соціальна підтримка учасників антитерористично ї операції» щодо забезпечення санаторно-куротн ими путівками членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористично ї операції, надання учасникам АТО безповоротної часткової бюджетної фінансової допомоги на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету (в розмірі 25% вартості житла) за умови надання самим учасником бойових дій інформації про інші 75% фінансування придбання житла, виплата грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбов ців, які потребували поліпшення житлових умов на умовах спів фінансування 50% з місцевих бюджетів та 50 % з обласного бюджету.

Впродовж засідання виникали питання, не пов’язані з порядком денним, і які стосувалися роботи земельної комісії, ремонту доріг району тощо. На численні запитання та закиди в бік районної виконавчої влади, головою адміністрації Тетяною Качаненко та її заступниками були надані вичерпні відповіді на кожне з порушених питань.

Досить гостро й емоційно обговорювалося додатково винесене на розгляд питання щодо передачі частини адмінприміщення в оренду, враховуючи звернення Засульської сільської ради. Однозначні думки з цього приводу висловила як Тетяна Качаненко, яка звернула увагу на те, що приміщення перебуває у територіальній власності громади міста, а також зачитала лист Міністерства регіонального розвитку, у якому зазначено, що виконавчий апарат громади повинен знаходитися на території адміністративног о центру, тобто у селі Засулля, що передбачено законодавством. Бачення 15 сільських рад району висловила сільський голова Березотіцікої сільської ради Надія Білокур, які категорично не підтримали подібне рішення, а також більшість депутатів районної ради, тому позитивного схвалення й підтримки у народних обранців це питання не знайшло».