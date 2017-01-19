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Полтавщина, Суспільство



2017 01 19 09:08:16

На сесії Лубенської райради депутати відмовились предавати частини адмінприміщення в оренду

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18 січня відбулося засідання 13 чергової сесії районної ради, участь у якому взяло чи не найбільше депутатів – 31 із 32 обраних. Та й порядок денний виявився насиченим і різноплановим: окрім 32 планових питань, депутати підтримали пропозицію голови районної ради Григорія Угляниці і своїм рішенням додатково винесли на розгляд питання про передачу в оренду частини адміністративної будівлі, яка знаходиться у спільній власності територіальної громади району.

Участь у сесії брали голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Сіряченко, заступник голови райдержадміністрації Ігор Нестеренко, депутати обласної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники підприємств та організацій району.

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Не порушуючи традиції, на початку засідання всі присутні вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих за незалежність України, потому перейшли до розгляду планових питань. З огляду на те, що всі вони грунтовно вивчені та розглянуті на засіданнях депутатських комісій, детально зупинялися лише на найбільш спірних. Крім того, частина питань, як-от: про прийняття у 2017 році бюджетних трансфертів із бюджету Засульської сільської ради на утримання Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості; про прийняття у 2017 році бюджетних трансфертів із бюджету Засульської сільської ради на утримання дошкільних навчальних закладів; про прийняття у 2017 році бюджетних трансфертів із бюджету Засульської сільської ради на утримання закладів культури; про передачу майна закладів культури; про затвердження мережі навчальних закладів, установ освіти району та граничної кількості штатних одиниць та ряд інших, виникла у зв’язку з утворенням Засульської об’єднаної територіальної громади та прийняття нею відповідних рішень, щоправда лише на січень, як наголосив сільський голова Засульської сільської ради Сергій Бондаренко.

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Депутати затвердили план роботи районної ради на 2017 рік, встановили на 2017 рік вартість харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району, затвердили Програму соціального захисту населення Лубенського району «Турбота» на 2017 рік, затвердили районну цільову Програму забезпечення виконання Лубенською районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих їй районною радою повноважень та прийняли рішення з інших питань. До того ж були внесені зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лубенського району на 2017 рік, зокрема у розділі «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції» щодо забезпечення санаторно-куротними путівками членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, надання учасникам АТО безповоротної часткової бюджетної фінансової допомоги на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету (в розмірі 25% вартості житла) за умови надання самим учасником бойових дій інформації про інші 75% фінансування придбання житла, виплата грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців, які потребували поліпшення житлових умов на умовах спів фінансування 50% з місцевих бюджетів та 50 % з обласного бюджету.

Впродовж засідання виникали питання, не пов’язані з порядком денним, і які стосувалися роботи земельної комісії, ремонту доріг району тощо. На численні запитання та закиди в бік районної виконавчої влади, головою адміністрації Тетяною Качаненко та її заступниками були надані вичерпні відповіді на кожне з порушених питань.

Досить гостро й емоційно обговорювалося додатково винесене на розгляд питання щодо передачі частини адмінприміщення в оренду, враховуючи звернення Засульської сільської ради. Однозначні думки з цього приводу висловила як Тетяна Качаненко, яка звернула увагу на те, що приміщення перебуває у територіальній власності громади міста, а також зачитала лист Міністерства регіонального розвитку, у якому зазначено, що виконавчий апарат громади повинен знаходитися на території адміністративного центру, тобто у селі Засулля, що передбачено законодавством. Бачення 15 сільських рад району висловила сільський голова Березотіцікої сільської ради Надія Білокур, які категорично не підтримали подібне рішення, а також більшість депутатів районної ради, тому позитивного схвалення й підтримки у народних обранців це питання не знайшло».

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