2017 01 12 23:58:39

На Щедрий вечір синоптики обіцяють полтавцям відлигу

У п’ятницю та вихідними погода трохи зміниться – в Україну прийде потепління.

Завтра у Полтаві вже очікується підвищення температури повітря. А вдень буде відлига.

Про це повідомляє Український Гідромецентр.

Вночі ще триматиметься мороз від 5 до 7 градусів. Вдень від-1 морозу до.+1 тепла. Вітер південний 7-12м/с.

У суботу,14 січня дощ з мокрим снігом, температура коливатиметься від -1 морозу до.+1 тепла.