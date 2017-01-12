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Погода, Полтавщина



2017 01 12 23:58:39

На Щедрий вечір синоптики обіцяють полтавцям відлигу

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У п’ятницю та вихідними  погода трохи зміниться – в Україну прийде потепління.

Завтра у Полтаві вже очікується підвищення температури повітря. А  вдень буде відлига.

Про це повідомляє Український Гідромецентр.

Вночі ще триматиметься мороз від 5 до 7 градусів. Вдень від-1 морозу до.+1 тепла. Вітер південний 7-12м/с.

У суботу,14  січня дощ з мокрим снігом, температура коливатиметься від -1 морозу до.+1 тепла.

 

 

 

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