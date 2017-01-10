2017 01 10 18:37:36

На сайті ДФС запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та слуху

Як повідомляє Урядовий портал , з початку 2017 року на веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та слуху. Для переходу до альтернативної версії для людей з особливими потребами на головній сторінці порталу розміщено відповідне гіпертекстове посилання.

Сервіс складається з трьох підсистем. Перша – це версія для людей з вадами зору. Користувач має можливість збільшувати розмір літер тексту та обирати кольорові пари для літер та фону (синій-білий, чорний-білий).

Друга підсистема розрахована для людей з вадами слуху. Так, в кожну сторінку сайту інтегровано звукові файли, які відтворюватимуть інформацію вказаних сторінок у вигляді синтезованого голосу для сприйняття користувачами Інтернет на слух.

Третя підсистема – це блок текстового відображення звукової інформації, який дозволятиме адміністраторам Сервісу, відповідно до прав доступу, публікувати стенограми матеріалів підрозділу веб-порталу ДФС «Медіа-центр-Відеогалерея».

«Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Важливим для нас є те, що користуватися альтернативною версією можна й з мобільних пристроїв, а це, по-перше, зручно для наших клієнтів, а по-друге – відповідає сучасним вимогам Інтернет-користувачів», – зазначив Голова ДФС Роман Насіров.