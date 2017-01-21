2017 01 21 10:35:58

З понеділка на Полтавщині знову сніжитиме.

Суботнього ж дня у Полтаві без опадів, і сонце рідко з’являтися з-за хмар, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря вночі -5..-7 градусів, вдень знизиться до -1..-1 градус.

Нічний сніг припинився, але ввечері може піти знову.

У неділю на Полтавщині очікується суха погода. Температура повітря вночі знизиться до -10 … -5, вдень стовпчики термометрів піднімуться до -5 … + 1 градуса.

Вітер західних, північних і північно-західних напрямків, 3-7 м / с.