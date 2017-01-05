2017 01 05 13:23:17

На Полтавщині затримали підозрюваних у ряді крадіжок кабелю мобільного оператора (ФОТО)

Сьогодні працівники карного розшуку спільно з працівниками Карлівського відділу поліції, за підтримки процесуального керівництва прокуратури затримали при вчиненні злочину двох чоловіків, які займалися крадіжками кабелю з вишок мобільного оператора. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Подія сталася в с. Мартинівка Карлівського району.

«23-річний житель Новосанжарського району та 35-річний полтавець протягом 2016 року здійснювали крадіжки кабелю з вишок мобільних операторів. Слідчими вже доведена їх причетність до ряду подібних крадіжок. Триває досудове розслідування, у ході якого перевіряється причетність підозрюваних до вчинення ними аналогічних правопорушень на території Полтавської області», – говорить Олег Бех, начальник поліції Полтавщини.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.