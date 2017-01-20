На Полтавщині затримали інспектора поліції та його спільника, які розповсюджували амфетамін
Працівники прокуратури Полтавщини спільно зі співробітниками СБУ в області затримали інспектора Гребінківського відділення Пирятинського відділу ГУ НП в області, який за попередньою змовою із жителем м. Пирятин займався незаконним розповсюдженням наркотичного засобу – амфетаміну. Про це повідомив начальник 1-го слідчого відділу прокуратури Полтавської області Анатолій Буряк.
За його словами, під час обшуків наркотики вилучені та відправлені на експертизу.
Наразі правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України. Обоє осіб затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
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