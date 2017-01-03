На Полтавщині затримали браконьєра з сусідньої області
Сьогодні рейдова група водної поліції Кременчука затримала рибалку, що займався незаконним рибним промислом.
Чоловік рибалив на Дніпродзержинському водосховищі в районі села Самусіївка, що у Кременчуцькому районі, повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.
40-річний мешканець сусідньої області за допомогою риболовної сітки виловив риби різних видів на суму понад 5 тисяч гривень. З місяця події водною поліцією вилучено знаряддя лову та виловлену рибу.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом).
Правоохоронці звертаються до громадян повідомляти інформацію осіб, які здійснюють незаконний рибний промисел, особливо із застосуванням електровудок, на водоймах та човнових станціях Полтавщини до водної поліції Кременчуцького відділу поліції за телефонами: 053-674-03-90, 102 або за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського 50/15.
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