2017 01 13 13:57:50

На Полтавщині затримали браконьєра

33-річний мешканець Кременчуцького району за допомогою риболовної сітки та рибацької «плішні» виловив понад 30 кілограмів риби.

Рибалив чоловік на Кременчуцькому водосховищі в районі села Градизьк Глобинського району, повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Своїми діями рибалка завдав збитку на суму понад 8500 гривень.

З місяця пригоди поліцією вилучено знаряддя лову та свіжо виловлену рибу.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 249 частиною 1 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом).

Правоохоронці звертаються до громадян повідомляти інформацію про осіб, які здійснюють незаконний рибний промисел на водоймах Полтавщини до водної поліції Кременчуцького відділу поліції за телефонами: (0536) 74-03-90, 102 або за адресою: м. Кременчук вул. лікаря О.Богаєвського 50/15.