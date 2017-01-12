2017 01 12 11:06:08

На Полтавщині затримали автівку з підробленими документами

11 січня під час несення служби на автодорозі Зіньків-Лютенські Будища, поліцейські взводу №4 роти ДПС зупинили автомобіль «Опель-Вектра», під керуванням 30-річного мешканця Зіньківського району.

Під час перевірки документів, у правоохоронців викликало сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб, яке їм надав водій автомобіля, воно мало явні ознаки підробки. Також номерні позначення вказаного ТЗ зазначені у свідоцтві про реєстрацію не співпадають з відповідними базами Національної поліції. А автомобіль з такими номерними знаками взагалі знятий з обліку.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Зіньківського відділення поліції ГУНП в Полтавській області для проведення подальшої перевірки. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Вирішується питання про внесено даного факту до єдиного реєстру досудових розслідувань частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.