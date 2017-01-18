2017 01 18 12:55:42

На Полтавщині заробітчанин із Сум побив чоловіка та поцупив у нього куртку

До чергової частини Лохвицького відділу поліції звернувся 29-річний житель міста Глобино Полтавської області. Хлопець повідомив, що вночі невідомий чоловік застосував відносно нього насильницькі дії, при цьому забрав куртку та особисті речі. Повідомляє ГУ НП у Полтавській області.



Правоохоронці встановили, що хлопець повертався у нічний час із кафе. Дорогою на нього напав невідомий чоловік, почав наносити удари руками і ногами по різним частинам тіла, після чого заволодів курткою та особистими речами, які в ній знаходилися. Після скоєного нападник втік з місця події.

За висновком судово-медичного експерта, потерпілому було нанесено тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Як повідомив начальник Лохвицького відділу поліції Максим Романенко,правоохоронцям ” гарячим слідом” вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 36-річний раніше судимий житель міста Суми, який був на заробітках у Лохвицькому районі.

Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом.

Санкція статті по відкритому кримінальному провадженні передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.