2017 01 20 11:40:08

На Полтавщині зафіксували новий спалах АЧС

Новий спалах африканської чуми свиней виявили у приватному господарстві у с. Попове Великобагачанського району, повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

17 січня зареєстровано загибель свиней в особистому підсобному господарстві громадянина в с. Попове В.Багачанського району Полтавської області. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Полтавській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини 18.01.2017 було встановлено діагноз на АЧС, який 19 січня підтверджено в ДНДІЛДВСЕ (звіт про результати дослідження № 000280 п.м./17 від 19.01.2017).

Проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Великобагачанській райдержадміністрації заплановано на сьогодні.