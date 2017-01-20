На Полтавщині зафіксували новий спалах АЧС

Новий спалах африканської чуми свиней виявили у приватному господарстві у с. Попове Великобагачанського району, повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
17 січня зареєстровано загибель свиней в особистому підсобному господарстві громадянина в с. Попове В.Багачанського району Полтавської області. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Полтавській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини 18.01.2017 було встановлено діагноз на АЧС, який 19 січня підтверджено в ДНДІЛДВСЕ (звіт про результати дослідження № 000280 п.м./17 від 19.01.2017).
Проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Великобагачанській райдержадміністрації заплановано на сьогодні.
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