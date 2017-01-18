2017 01 18 10:35:25

На Полтавщині забрали чотирьох дітей з неблагополучної родини

Під час проведення профілактичного рейду поліцейські спільно зі службою у справах дітей Полтавського району перевіряли житлово-побутові умови родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. З батьками комісія проводила профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за вчинення насильства відносно дітей та за неналежне виконання батьківських обов’язків. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Цього дня до поліції звернувся голова однієї із сільських рад району з проханням перевірити будинок, в якому проживає родина, яка знаходиться на обліку. Місцеві жителі занепокоїлись тим, що довгий час ніхто не відчиняє двері будинку, а на подвір’ї сім’я не з’являється. Поліцейські довгий час не могли достукатись до оселі, але все ж двері правоохоронцям відчинили. Батько та матір мали ознаки алкогольного сп’яніння. Матеріально-побутові умови не придатні для проживання, а в будинку бруд та антисанітарія. Правоохоронці та соціальні служби неодноразово закликали батьків змінити свій підхід до виховання дітей та власний спосіб життя. Лише за останні півроку поліцейськими було складено 3 адміністративні протоколи щодо невиконання свої батьківських обов’язків.

«На підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання даної родини та клопотання служби у справах дітей було прийнято рішення про негайне вилучення дітей із сім’ї. Їх було доставлено до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Крім того, під час рейду перевіряючі виявили ще один факт неналежного виконання матір’ю своїх прямих обов’язків по вихованню дитини. Працівниками поліції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провели профілактичну бесіду та дали термін для усунення недоліків у побуті та створення більш комфортніших умов для проживання дитини!, – розповів старший інспектор Полтавського районного відділення поліції Артем Шарай.