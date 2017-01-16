2017 01 16 13:21:28

На Полтавщині вирішуватимуть проблеми молодіжного середовища за допомогою соціального театру

Розвинути креативні та комунікативні здібності в учнівської та студентської молоді, запобігти поширенню негативних явищ в молодіжному середовищі планують активісти Полтавської обласної молодіжної громадської організації «Твій Світ», впровадивши незвичний і креативний метод – форум-театр. Про плани проекту говорили юні артисти та організатори проекту під час тренінгу «Що таке форум – театр», який відбувся 12 січня в Молодіжному центрі міста Лубни.

«Разом із молоддю ми аналізуємо проблеми молодіжного середовища та плануємо за допомогоютеатральних вистав їх озвучити для ширшого загалу», – говорить організатор проекту Олександр Чепур.

Перші прем’єри форум-вистав, пов’язані з проблемами здорового способу життя, агресії, булінгу, толерантності, насильства відбудуться вже на початку лютого. Ними планують охопити більшість навчальних закладів міста та залучити до співпраці працівників освіти. Сам проект був розроблений в рамках програми «Активні громадяни» та отримав підтримку від Британської Ради в Україні. Активісти очікують, що в результаті їх зусиль буде знижена кількість актів агресії, булінгу, приниження та жорстокої поведінки в місцевій громаді. Збільшиться кількість молоді яка є прихильною до здорового способу життя.Тож, в ході тренінгу, учасниками якого стали члени транцювального колективу «Ренесанс» ведучі надали інформацію про сутність та переваги форуму-театру, а ті обрали ряд актуальних проблем на основі яких будуть розроблені сценарії та проведені репетиції мізансцен.

“Форум-театр — це вид діалогового мистецтва, де питання ставлять актори, але вирішення ми шукаємо разом з глядачами. Кожен глядач має змогу змінити хід подій, не лише через слова, а й через дію”, –говорить фасилітаторка програми «Активні громадяни» Юлія Пода.

Змінити підходи до попередження негативних явищ та мобілізувати такі ресурси громади, як театр, музика, артистизм, слово, та творчість планується в рамках проекту «Соціальний театр: набуття навичок вирішення проблем молодіжного середовища», що підтримується Британською Радою в Україні. Партнером проекту виступає відділ сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради.