2017 01 24 11:45:26

На Полтавщині викрили наркопритон (ФОТО)

22 січня працівники управління протидії наркозлочинам спільно із поліцейськими Лубенського відділу поліції задокументували факт збуту наркотичної речовини «опій ацетильований» та канабіс 39–річним місцевим жителем.

У ході подальшого проведення санкціонованого обшуку поліцейські у помешканні, яке даний громадянин надавав, як місце для незаконного вживання наркотичних речовин, виявили та вилучили пластикові шприци із залишками речовини коричневого кольору, близько 500 мл «опію», речовину рослинного походження у висушеному стані схожу на наркотичний засіб канабіс, а також посуд для виготовлення наркотиків. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та ч. 2 ст. 317 КК України (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів, вчинено повторно).