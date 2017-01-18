2017 01 18 13:55:17

На Полтавщині воїни АТО зустрілися з юними науковцями

В обласному дитячо-юнацькому оздоровчому таборі «Еколог» відбулася зустріч юних науковців обласної науково-природничої школи із учасниками антитерористичної операції. Про це повідомляють на сайті Полтавської облдержадміністрації.

У заході взяли участь командир зенітного підрозділу, голова громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс», депутат Полтавської обласної ради, доктор наук з державного управління, професор Петро Ворона, голова координаційної ради громадських організацій учасників АТО Полтавщини, старший лейтенант медичної служби Віталій Турпітько, розвідник батальйону «Фенікс», людина року міста Полтави за версією «Мужність» Микола Власенко.

Для дітей було представлено відео та світлини з зони АТО. Воїни розповіли про подвиги своїх товаришів, подарували для бібліотеки табору збірки про події в зоні АТО.

У рамках заходу для дітей було було проведено розважально-пізнавальну гру «З Україною в серці», де кожен зміг продемонстрували свою ерудицію, знання географії, історії, українських звичаїв та традицій.