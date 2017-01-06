2017 01 06 11:24:02

На Полтавщині відкрили першу зимову науково-предметну школу

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр вперше проводить зимову наукову предметну школу. Створили її на базі табору «Еколог» в .с Міські Млини Зіньківського району. Учасники – учні 9-11 класів з усієї Полтавщини.

«Ця школа розрахована на те, щоб діти могли поглиблено вивчити хімію та біологію. Це слухачі очно-заочної біологічної школи, яка працює при еколог-натуралістичному центрі»,- сказала директор департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Олена Харченко.

Для слухачів школи лекції, практичні заняття та лабораторні проводитимуть провідні науковці Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка та Полтавської державної аграрної академії.Крім навчання в таборі проведуть розважально-пізнавальні заходи, зустрічі з учасниками АТО, інтелектуальні вікторини та дискотеки.

Всього до табору «Еколог» приїхали 100 дітей.