На Полтавщині відкрили першу зимову науково-предметну школу
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр вперше проводить зимову наукову предметну школу. Створили її на базі табору «Еколог» в .с Міські Млини Зіньківського району. Учасники – учні 9-11 класів з усієї Полтавщини.
«Ця школа розрахована на те, щоб діти могли поглиблено вивчити хімію та біологію. Це слухачі очно-заочної біологічної школи, яка працює при еколог-натуралістичному центрі»,- сказала директор департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Олена Харченко.
Для слухачів школи лекції, практичні заняття та лабораторні проводитимуть провідні науковці Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка та Полтавської державної аграрної академії.Крім навчання в таборі проведуть розважально-пізнавальні заходи, зустрічі з учасниками АТО, інтелектуальні вікторини та дискотеки.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+