2017 01 25 13:35:39

У Полтаві відкрили амбулаторію після реконструкції (ФОТО)

Сьогодні міський голова Олександр Мамай урочисто відкрив амбулаторію в селищі Крутий Берег, що в Подільському районі Полтави, після реконструкції та капітального ремонту. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

– Після реконструкції та капітального ремонту, у цій амбулаторії жителі селищ Крутий Берег та Вакуленці зможуть отримати кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу. Тепер мешканцям цих селищ, а серед них немало літніх людей, не доведеться йти до лікаря далеко, – наголосив Олександр Мамай. – Відкриття цієї амбулаторії забезпечить проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і раннього виявлення захворювань, диспансерний нагляд та моніторинг за станом здоров’я прикріпленого населення на місці.

Відремонтована амбулаторія сімейної медицини є структурним підрозділом Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» та обслуговує 2800 жителів селищ Крутий Берег та Вакуленці, з них 448 – діти. Із місцевого бюджету в 2016 році були виділені кошти у розмірі 362 тис. грн. на проведення реконструкції будівлі амбулаторії сімейної медицини №6.

Відремонтоване приміщення амбулаторії має автономне опалення. Тут розташовані кабінети прийому сімейного лікаря та педіатра, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар, відремонтовано санвузол.

Радіють цій події мешканці селищ Крутий Берег та Вакуленці:

– Я не часто приходжу до лікаря, але буває. Чоловік діабетик, сердечник, тож звертається за допомогою до лікарів, – розповіла мешканка селища Крутий берег Олександра Воропаєва. – Ми дуже вдячні Олександру Федоровичу та депутатському корпусу міської ради, за те, що не забувають про нас, за те, що відгукнулися на наше прохання. Амбулаторія будувалася у 60-х роках, тож потребувала негайного капітального ремонту.

Загалом, з 1 січня 2013 р. у м. Полтаві функціонують три Центри первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входять 29 амбулаторій сімейної медицини, 12 з яких у віддалених мікрорайонах міста. Лікарями загальної практики медична допомога надається як дорослому так і дитячому населенню міста. У минулому році введена в експлуатацію амбулаторія у селищі Червоний Шлях. У цьому році відкрита нова амбулаторія сімейної медицини за адресою Ветеринарна, 32.