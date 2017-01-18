2017 01 18 09:51:01

На Полтавщині у палаючому будинку загинула жінка

У Кременчуцькому районі під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Подія сталася 17 січня, близько13-ї години у селі Миловидівка, по вулиці Зірковій. Про це повідомляє ДСНС у Полтавській області

Ще до прибуття на місце події пожежних, вогонь майже повністю охопив споруду. Під час проведення розвідки було виявлено у задимленому приміщенні 80-річну жінку без ознак життя, тіло якої направлено до БСМЕ міста Кременчук для встановлення причини загибелі.

Вогнеборці зосередили сили і засоби для недопущення розповсюдження вогню та швидкій ліквідації пожежі. Вогнем знищено облицювання стін на площі 60 м2, перекриття на площі 10 м2, домашнє майно. Врятовано житловий будинок. Причина пожежі встановлюється.