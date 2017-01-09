2017 01 09 08:26:58

У Чорнухинському районі внаслідок ДТП за участі легкового автомобіля та пасажирського автобуса 2 людей загинули, ще двоє, у тому числі дитина, отримали травми.

Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв.

“Зіткнулися автомобіль “ВАЗ 2110” з мікроавтобусом “Мерседес” сполученням “Київ-Суми”. В результаті зіткнення двоє пасажирів “ВАЗ 2110″ загинули. Водій ВАЗа і дитина-пасажир травмовані і доставлені в лікарню. Попередньо відомо, що у мікроавтобусі було близько 5 осіб, ніхто з них не постраждав”, – зазначив він.

На місці ДТП працює поліція, обставини і причини ДТП з’ясовуються.

Як повідомляють очевидці події, через аварію рух трасою було тимчасово заблоковано.