2017 01 18 16:06:46

На Зіньківщині у чоловіка вилучили близько 2 кг наркотиків

У ході проведення санкціонованого обшуку домогосподарства 29-річного жителя селища у Зіньківському районі, правоохоронцями було виявлено наркотичні речовини. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Правоохоронці знайшли 8 паперових згортків та кілька поліетиленових пакетів з подрібненою речовиною, схожою на коноплю, а також пристрій для вживання наркотичних речовин. Загальною вага вилученого – близько двох кілограмів.

Вилучені зразки направлені на експертне дослідження.