На Зіньківщині у чоловіка вилучили близько 2 кг наркотиків
У ході проведення санкціонованого обшуку домогосподарства 29-річного жителя селища у Зіньківському районі, правоохоронцями було виявлено наркотичні речовини. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Правоохоронці знайшли 8 паперових згортків та кілька поліетиленових пакетів з подрібненою речовиною, схожою на коноплю, а також пристрій для вживання наркотичних речовин. Загальною вага вилученого – близько двох кілограмів.
Вилучені зразки направлені на експертне дослідження.
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