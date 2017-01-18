2017 01 18 15:18:09

“На Полтавщині триває процес оптимізації установ тимчасового тримання громадян” – Сергій Альошкін

Про стан дотримання прав людини у спецустановах поліції Полтавщини та у поліцейській діяльності під час брифінгу 18-го січня розповіли заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Альошкін та старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини у поліцейській діяльності Наталія Мельничук.

Як повідомила поліцейський омбудсмен, до її компетенції входить розгляд фактів порушення прав людини при затриманні, наданні безоплатної правової допомоги, випадків катування чи нелюдського поводження, порушення права на приватність, а також різного роду дискримінації. Зокрема, після призначення на посаду Наталія Мельничук займається перевірками умов утримання громадян в ізоляторах тимчасового тримання, моніторингом діяльності територіальних підрозділів поліції, проводить превентивну роботу, а також співпрацює з державними органами та громадськими організаціями.

Заступник начальника управління поліції Сергій Альошкін повідомив: “Ми вже розпочали, і у 2017 році продовжуватимемо проводити покращення умов утримання затриманих громадян у спецустановах поліції. Проведена оптимізація мережі ізоляторів тимчасового тримання Полтавщини – їх кількість скорочена до восьми. Відтепер спецустанови виведені з підпорядкування територіальних органів поліції та напряму підпорядковуються новоствореному сектору в Головному управлінні Національної поліції Полтавської області. Відбувається упровадження спеціальної програми задля внесення в базу даних та фіксування усіх відомостей про переміщення осіб затриманих”.

Заступник начальника додав, що упродовж 2016 року в ІТТ області утримувалося понад 4200 громадян, середньодобове наповнення ізоляторів складає 80 чоловік. Також наголосив, що адміністративні будівлі ІТТ потребують реконструкції.