2017 01 24 10:08:53

На Полтавщині триває боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області протягом січня-грудня 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу виявлено 34 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами досліджень, аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) складено 69 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

– 54 аналітичних досліджень та довідок з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 95049,08 тис.грн,

– 23 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 212 на загальну суму ухилення від сплати податків – 43447,58 тис.грн;

– 6 аналітичних досліджень з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальною сумою виявлених легалізованих доходів – 16622,1 тис.грн.

– 15 аналітичних досліджень з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами на загальну суму встановлених збитків – 18273,75 тис.грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі:

– 2 – за ст. 205 КК України;

– 4 – за ст.191 КК України;

– 4 – за ст. 212 КК України;

– 6 – за ст. 367 КК України;

– 1 – за ч.1 ст. 366 КК України;

– 1- за ст. 209 КК України.

Приєднано до матеріалів досудових розслідувань 28 досліджень з ознаками кримінальних правопорушень.

Накладено арешт на майно на суму 1294,10 тис. грн.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 163,8 тис.грн.