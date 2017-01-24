На Полтавщині триває боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області протягом січня-грудня 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу виявлено 34фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами досліджень, аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) складено 69 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:
– 54 аналітичних досліджень та довідок з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 95049,08 тис.грн,
– 23 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 212 на загальну суму ухилення від сплати податків – 43447,58 тис.грн;
– 6 аналітичних досліджень з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальною сумою виявлених легалізованих доходів – 16622,1 тис.грн.
– 15 аналітичних досліджень з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами на загальну суму встановлених збитків – 18273,75 тис.грн.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 18кримінальних правопорушень, у тому числі:
– 2 – за ст. 205 КК України;
– 4 – за ст.191 КК України;
– 4 – за ст. 212 КК України;
– 6 – за ст. 367 КК України;
– 1 – за ч.1 ст. 366 КК України;
– 1- за ст. 209 КК України.
Приєднано до матеріалів досудових розслідувань 28 досліджень з ознаками кримінальних правопорушень.
Накладено арешт на майно на суму 1294,10 тис. грн.
Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 163,8 тис.грн.
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