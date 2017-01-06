На Полтавщині судитимуть поліцейського, який отримав 4,5 тисячі гривень за переоформлення документів
Перший слідчий відділ прокуратури Полтавської області завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо молодшого інспектора Новосанжарського відділення Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Він отримав 4,5 тис. грн. неправомірної вигоди від жителя Нових Санжар за переоформлення дозволу на мисливську рушницю. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки та одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України направлений для розгляду по суті до Новосанжарського районного суду. Про це повідомив начальник управління з розслідуваннякримінальних проваджень слідчимиорганів прокуратури тапроцесуального керівництва прокуратури Полтавської області Ігор Поночовний.
Нагадаємо, факт отримання неправомірної вигоди інспектором було задокументовано працівниками прокуратури та Управління внутрішньої безпеки в Полтавській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у листопаді 2016 року.
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