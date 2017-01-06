2017 01 06 12:44:13

На Полтавщині судитимуть поліцейського, який отримав 4,5 тисячі гривень за переоформлення документів

Перший слідчий відділ прокуратури Полтавської області завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо молодшого інспектора Новосанжарського відділення Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Він отримав 4,5 тис. грн. неправомірної вигоди від жителя Нових Санжар за переоформлення дозволу на мисливську рушницю. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки та одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України направлений для розгляду по суті до Новосанжарського районного суду. Про це повідомив начальник управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області Ігор Поночовний.

Нагадаємо, факт отримання неправомірної вигоди інспектором було задокументовано працівниками прокуратури та Управління внутрішньої безпеки в Полтавській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у листопаді 2016 року.