2017 01 10 09:25:12

На Полтавщині спостерігають зниження захворюваності на ГРВІ та грип

За даними ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України», в Полтавській області станом на 6 січня 2017 року (за 1 тиждень) продовжується зниження захворюваності на ГРВІ та грип. Показник по області нижче за епідемічний поріг, однак на ряді адміністративних територій захворюваність продовжує залишатись вище за епідемічний поріг, продовжує визначатись циркуляція вірусу грипу А(Н3N2).

За тиждень захворіло близько 8 тисяч осіб. Порівняно з попереднім тижнем показник знизився на 29,5%. Такий значний показник зниження пов’язаний зі звичайно меншою кількістю звернень за меддопомогою під час новорічних свят. Дітей захворіло понад 3,5 тисяч (45% захворілих), захворюваність серед дітей знизилась на 36%.

У період реабілітації після грипу організму потрібно багато води і легких фруктів

Після перенесеного грипу і ГРВІ більшість пацієнтів ще довго відчувають себе мляво і постійно скаржаться на слабкість. Щоб запобігти цьому стану експерти рекомендують багато пити і налягати на легку, багату на вітаміни, їжу.

Такий стан пояснюється зниженням імунітету і виснаженням сил внутрішніх органів, яким активно доводилося боротися не тільки проти вірусів, а й проти шкідливих компонентів лікарських препаратів.

Організму в період реабілітації катастрофічно не вистачає вітамінів і цінних мікроелементів. Звідси занепад сил, апатія і постійна сонливість. До того ж від хвороби дуже страждає зовнішність – шкіра блідне, під очима з’являються синці, волосся тьмяніють…

Швидко привести зовнішність в порядок дозволить правильне харчування плюс велика кількість вітамінів. Їх можна отримати з овочів і фруктів, але якщо ви їсте їх в недостатній кількості, то не зайвим буде пропити полівітамінний комплекс. При цьому, якщо з хворобою ви боролися за допомогою антибіотиків, то ударна доза вітамінів і мінералів вам просто необхідна – варто придбати в аптеці натуральний збалансований комплекс з обов’язковим вмістом вітамінів С, Е, бета-каротином, селеном і цинком.

Чудово відновити сили допоможе вживання всіх цитрусових, гранатів, хурми тощо. Вітаміном С насичують квашена капуста, болгарський перець і зелень, в якій також міститься цілий набір цінних мікроелементів і речовин. А звичайнісінький варений буряк при щоденному вживанні прекрасно чистить кров.

Прекрасно позначаться на імунітеті і зовнішності вітамінні коктейлі. Пити їх потрібно щоранку для бадьорості, краси і здоров’я. Ось кілька простих рецептів:

– 3 морквини середнього розміру запускаємо в соковижималку. Додаємо кілька столових ложок вершків і пару крапель лимонного соку (можна вичавити просто в склянку).

– Моркву і селеру вичавлюємо і змішуємо з ложечкою оливкової олії, можна трохи підсолити.

– У рівних пропорціях вичавлюємо моркву, яблука і буряк. Можна додати трохи цитруса.

Крім того, в холодну пору року фахівці рекомендують щодня вживати цільнозернові каші та кисломолочні продукти, щоб зміцнити імунітет і зігріти організм.

Натуральні кисломолочні продукти, за словами фахівців, позитивно впливають на шлунково-кишкови й тракт, а від нього багато в чому і залежить імунітет. Сучасні медики, спираючись на дані численних досліджень, рекомендують пити кефір або «живі» йогурти для того, щоб уберегтися від хвороби, щоб прискорити одужання і налагодити роботу організму.

Доведено, що пробіотики зменшують грипозні симптоми: температуру, кашель і нежить. Але, важливо пам’ятати, що не всі кисломолочні продукти є однаково корисними. Тому завжди уважно читайте етикетки і звертайте увагу на термін придатності. Запам’ятайте: чим він коротший, тим продукт «натуральніший». Якщо є можливість самому сквашувати кефір або кисле молоко – краще не шкодувати часу і сил. Це ж стосується і йогуртів – робити їх самостійно з закваски дуже просто, при цьому ви можете додати до цього продукту будь-який інгредієнт на ваш розсуд – заморожені ягоди, сезонні фрукти, карамель, мед і т. ін.

Не менш корисними в морозну погоду є каші – вони надовго забезпечують організм енергією, зігрівають під час тривалого перебування на холоді. Це прекрасне джерело вітамінів і мікроелементів, особливо селену і цинку, яких дуже мало в інших продуктах. Але варто пам’ятати, що це справедливо тільки для каш з цільного зерна. Крім уже перерахованих переваг, в таких зернових багато клітковини, а завдяки цьому підвищується опірність організму. Особливо сильні протигрипозні властивості мають вівсянка і ячмінь.

ПРЕС-ЦЕНТР ДОЗ ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА