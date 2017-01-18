 На Полтавщині рятувальники на пожежному автомобілі доставили фельдшера “швидкої” до хворого

сця виклику, автомобіль застряг у снігових заметах, внаслідок цього було пошкоджене щеплення двигуна. Про це повідомляє ДСНС у Полтавській області Вчора, близько 10-ї години, до рятувальників звернувся водій автомобіля швидкої допомоги та розповів, що здійснюючи черговий виїзд за викликом, не доїхавши до мі

Прибувши на місце події, рятувальники на пожежному автомобілі доставили фельдшера швидкої медичної допомоги до хворого, якому була надана необхідна медична допомога. Потім, за допомогою тросу бійці ДСНС відбуксирували автомобіль Служби 103 до Машівської центральної районної лікарні.

Також, протягом учорашнього дня, рятувальники у місті Полтава, Лубенському, Чутівському, Машівському та Новосанжарському районах надали допомогу з вивільнення зі снігових заметів 1 автомобіль екстреної медичної допомоги та 6 вантажних автомобілів, у яких перебували 11 осіб.