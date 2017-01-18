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Полтавщина, Суспільство



2017 01 18 10:51:23

 На Полтавщині рятувальники на пожежному автомобілі доставили фельдшера “швидкої” до хворого

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Вчора, близько 10-ї години, до рятувальників звернувся водій автомобіля швидкої допомоги та розповів, що здійснюючи черговий виїзд за викликом, не доїхавши до місця виклику, автомобіль застряг у снігових заметах, внаслідок цього було пошкоджене щеплення двигуна. Про це повідомляє ДСНС у Полтавській області.

Прибувши на місце події, рятувальники на пожежному автомобілі доставили фельдшера швидкої медичної допомоги до хворого, якому була надана необхідна медична допомога. Потім, за допомогою тросу бійці ДСНС відбуксирували автомобіль Служби 103 до Машівської центральної районної лікарні.

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Також, протягом учорашнього дня, рятувальники у місті Полтава, Лубенському, Чутівському, Машівському та Новосанжарському районах надали допомогу з вивільнення зі снігових заметів 1 автомобіль екстреної медичної допомоги та 6 вантажних автомобілів, у яких перебували 11 осіб.

Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 16 автомобілів служби Екстреної медичної допомоги, 7 пасажирських автобусів, 655 вантажних та 104 легкових автомобілів, в яких перебувало 1041 особа.

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