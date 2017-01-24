2017 01 24 15:09:08

На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 16-річну дівчину (ФОТО)

Відділенням поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області встановлюється місце знаходження неповнолітньої Лапіної Анастасії Андріївни 23.10.2001 р.н., уродженки та мешканки м.Горішні Плавні.

Близько 15:00 хвилин дівчина залишила домівку та пішла в невідомому напрямку. Останній раз виходила на зв’язок з матір’ю 22.01.2017 року о 21:00 годині.

Прикмети: на вигляд 16 – 17 років, зріст – 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся фарбоване темно-каштанового кольору до плечей, очі сіро-блакитні.

Особливі прикмети: з правої сторони обличчя біля носа наявна родимка, з лівої сторони над губою наявна також родимка. На шиї носить шнурочок зі срібним хрестиком з фіолетовими камінцями. При собі мала мобільний кнопковий телефон марки Noкіа.

Була одягнена: чорна в’язана спортивна шапка, чорні джинсові штани, темно-синя куртка-пуховик довжиною до коліна, темно-коричневі чоботи з квадратним каблуком.

В разі отримання інформації про місце перебування Анастасії, просимо негайно повідомити за телефонами:

093 – 6430576; 063 – 8144678; 097-1945782; 102.