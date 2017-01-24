На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 16-річну дівчину (ФОТО)
Відділенням поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області встановлюється місце знаходження неповнолітньої Лапіної Анастасії Андріївни 23.10.2001 р.н., уродженки та мешканки м.Горішні Плавні.
Близько 15:00 хвилин дівчина залишила домівку та пішла в невідомому напрямку. Останній раз виходила на зв’язок з матір’ю 22.01.2017 року о 21:00 годині.
Прикмети: на вигляд 16 – 17 років, зріст – 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся фарбоване темно-каштанового кольору до плечей, очі сіро-блакитні.
Особливі прикмети: з правої сторони обличчя біля носа наявна родимка, з лівої сторони над губою наявна також родимка. На шиї носить шнурочок зі срібним хрестиком з фіолетовими камінцями. При собі мала мобільний кнопковий телефон марки Noкіа.
Була одягнена: чорна в’язана спортивна шапка, чорні джинсові штани, темно-синя куртка-пуховик довжиною до коліна, темно-коричневі чоботи з квадратним каблуком.
В разі отримання інформації про місце перебування Анастасії, просимо негайно повідомити за телефонами:
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