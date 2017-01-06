2017 01 06 14:03:41

На Полтавщині розпочинають низку тренінгів та семінарів з засад громадського лобіювання та адвокації

Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» в рамках проекту «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам ВПО», який реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, розпочинає низку тренінгів та семінарів з засад громадського лобіювання та адвокації.

Перший тренінг «Механізми захисту економічних прав внутрішньо переміщених осіб» відбудеться 10.01.2017 року о 12-00 в приміщенні Інтеграційного центру для ВПО за адресою: м. Полтава, вул.. Шевченко, 13-А.

Проводить тренінг радниця Міністерства соціальної політики з питань ВПО по Полтавській області Вікторія Курилко.

Запрошуються внутрішньо переміщені особи, представники органів соціального захисту та громадських організацій, журналісти, Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/9lQn5WlbZsUiAtzx1

Черговий тренінг «Інструменти комунікацій влади з громадськістю: регіональний вимір» відбудеться 13.01.2017 року о 12-00 в приміщенні Інтеграційного центру для ВПО за адресою: м. Полтава, вул.. Шевченко, 13-А.

Проводять тренінг Олександр Отич, заступник начальника управління – начальник відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністр ації та радниця Міністерства соціальної політики з питань ВПО по Полтавській області Вікторія Курилко.

Запрошуються внутрішньо переміщені особи, представники органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, журналісти,

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/f orms/gXqivql4lsd qcaPS2

Проект здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США