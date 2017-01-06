На Полтавщині розпочинають низку тренінгів та семінарів з засад громадського лобіювання та адвокації
радниця Міністерства соціальної політики з питань ВПО по Полтавській області Вікторія Курилко
Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» в рамках проекту «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам ВПО», який реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, розпочинає низку тренінгів та семінарів з засад громадського лобіювання та адвокації.
Перший тренінг «Механізми захисту економічних прав внутрішньо переміщених осіб» відбудеться 10.01.2017 року о 12-00 в приміщенні Інтеграційного центру для ВПО за адресою: м. Полтава, вул.. Шевченко, 13-А.
Проводить тренінг радниця Міністерства соціальної політики з питань ВПО по Полтавській області Вікторія Курилко.
Черговий тренінг «Інструменти комунікацій влади з громадськістю: регіональний вимір» відбудеться 13.01.2017 року о 12-00 в приміщенні Інтеграційного центру для ВПО за адресою: м. Полтава, вул.. Шевченко, 13-А.
Проводять тренінг Олександр Отич, заступник начальника управління – начальник відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації та радниця Міністерства соціальної політики з питань ВПО по Полтавській області Вікторія Курилко.
Запрошуються внутрішньо переміщені особи, представники органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, журналісти,
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