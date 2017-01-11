На Полтавщині розпочали створення агро-рекреаційного кластеру

Зокрема, у Полтавській області заплановано реалізацію кластеру «Диканька цілий рік»» у Диканьському районі. Такі ж агро-рекреаційні кластери планують створити у Миколаївській (цілорічний курорт «Коблево» на території Березанського та Очаківського районів), Чернігівській («Козацьке коло» Парафіївської об’єднаної територіальної громади за участю Качанівського парку, фермерського господарства «Хутір соколиний», фермерського господарства «МРІЯ» в Ічнянському районі), Одеській («Еко парк Фрумушіка» у Тарутинському районі), Київській («Медвино» в Іванківському районі Київської області), Херсонській (курорти «Лазурне» та «Арабатська стрілка») областях.
Функціонування аграрних рекреаційних кластерів дасть можливість розвивати в Україні зелений туризм, стане новим поштовхом для розвитку малого та середнього бізнесу у сільській місцевості.
Як прокоментував Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий, реалізація проекту зі створення агро-рекреаційних кластерів дозволить створити комплексний туристичний продукт, розширити спектр послуг, забезпечити сільське населення постійними робочими місцями та додатковими заробітками. Так, у результаті впровадження кластерів передбачається поява майже 3,5 тисяч нових робочих місць.
Вже у лютому-квітні 2017 року заплановано проведення низки дводенних регіональних навчально-практичних заходів з метою поширення успішного досвіду проектного підходу розвитку сільських територій на базі пілотних регіонів із залученням представників сусідніх областей спільно з проектом Європейського Союзу «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні».
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