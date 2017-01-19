2017 01 19 09:13:43

На Полтавщині розглянули генеральні плани територій сіл та селищ

На засіданні архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури Полтавської облдержадміністрації під головуванням начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації – голови ради Олександра Панкова розглянули генеральні плани територій сіл та селищ області. На засіданні архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури Полтавської облдержадміністрації під головуванням начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації – голови ради Олександра Панкова розглянули генеральні плани територій сіл та селищ області.

Як повідомили у Полтавській обласній раді, у засіданні взяли участь: голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло, голова Полтавської обласної організації Національної Спілки архітекторів України Микола Карюк, голови органів місцевого самоврядування, головні архітектори районів, керівники управлінь та організацій.

Відповідно до порядку денного члени архітектурно-містобудівної ради та запрошенні розглянули проекти:«Генеральний план селища Решетилівка Решетилівського району», «Генеральний план села Липове Глобинського району», «Генеральний план села Вовнянка Миргородського району», «Генеральний план села Микілка Котелевського району», «Генеральний план села Терни Котелевського району».

Також розглянули проекти: «Детальний план території по вул. Гоголя, 5 А у с. Чечелеве Кременчуцького району для визначення земельної ділянки Релігійної громади (парафії) Святого апостола Андрія Первозванного Української Православної церкви Київського патріархату», «Детальний план території по вул. Центральній у с. Білецьківка Кременчуцького району для визначення земельної ділянки Релігійної громади (парафії) Введенської Української Православної церкви Київського патріархату».

Проекти були рекомендовані для подальшого розгляду з врахуванням всіх зауважень.