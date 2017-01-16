2017 01 16 10:59:09

На Полтавщині рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 33 %

Станом на сьогодні в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 33 %. Про це повідомив під час апаратної наради начальник управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.

“За минулий тиждень сталося 84 небезпечні події. Виникло 49 пожеж, внаслідок яких загинуло 4 людини, та сталася 31 ДТП, під час яких загинуло п’ятеро. Нині продовжується карантин через африканську чуму свиней у Гадяцькому та Кобеляцькому районах”, – додав Віктор Стеблянко.