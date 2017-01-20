2017 01 20 09:33:11

На Полтавщині раніше судима жінка викрала золотих прикрас на 90 тисяч гривень

Раніше судима 40-річна жителька Решетилівщини розбила вікно та викрала з чужої оселі золоті вироби на суму близько 90 тисяч гривень. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Крадіжку прикрас зі свого будинку, який розташований у Шишацькому районі, 18-го січня виявила мати заявниці. Із скриньки, яка знаходилася у спальній кімнаті, зникли золоті каблучки, ланцюжки, браслети та підвіси до них. Сума матеріального збитку – близько 90 тисяч гривень. Про скоєне негайно повідомили до Шишацького відділення поліції.

Під час проведення першочергових пошукових заходів працівники поліції з’ясували, що крадіжку скоїла раніше судима жителька Решетилівського району. Понад 20 найменувань викрадених прикрас зловмисниця залишила собі. За місцем її тимчасового проживання у Шишацькому районі поліцейськими вилучено ювелірні вироби та направлено на експертизу.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.